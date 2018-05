Cruz Vermelha treinará funcionários de hotéis para primeiros socorros

A Cruz Vermelha Brasileira e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih) assinaram, ontem (16), em Fortaleza, convênio para que a instituição de ajuda humanitária passe a oferecer aos trabalhadores de hotéis de todo o país cursos de primeiros socorros.

Segundo o presidente nacional da Cruz Vermelha, Júlio Cals, o treinamento básico de 4 horas vai ser ministrado por voluntários das filiais estaduais da entidade, a pedido dos donos de hotéis, pousadas e resorts.

“Estaremos à disposição de todos os estabelecimentos do Brasil para implementar o curso de capacitação que já oferecíamos a qualquer pessoa interessada. Basta o proprietário entrar em contato com a filial da Cruz Vermelha Brasileira e oferecer o local”, disse Cals à Agência Brasil.

Graças ao convênio, a instituição conseguiu reduzir de R$ 120 para R$ 20 o valor a ser cobrado dos estabelecimentos por empregado capacitado. Quantia que Cals considera um investimento, já que será um diferencial do negócio, pois os estabelecimentos cujos funcionários receberem o treinamento ganharão uma placa da Cruz Vermelha, atestando que o local conta com pessoal apto a intervir emergencialmente em situações críticas.

“Com a expertise acumulada em 150 anos, nossos voluntários vão ensinar como as pessoas devem agir se alguém estiver engasgado, tendo uma parada cardiorrespiratória e como lidar com outras situações, estabilizando a vítima até a chegada dos responsáveis pelo atendimento”, acrescentou Cals, defendendo que toda pessoa deveria aprender noções básicas de primeiros socorros.

Fidelização

O setor hoteleiro é o primeiro segmento a fechar um convênio desta natureza com a Cruz Vermelha Brasileira. “Isso demonstra que os empresários do setor não estão preocupados só em receber os hóspedes, mas sim em fidelizá-los. E ver que um estabelecimento tem este tipo de preocupação com certeza ajuda a conquistar o hóspede”, finalizou Cals.

O convênio foi assinado durante a cerimônia de abertura da 60º Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), que acontece até sexta-feira (18), em Fortaleza. Um dos mais tradicionais eventos da indústria hoteleira e do setor de turismo do país, o encontro deve reunir cerca de 4 mil participantes para discutir a retomada do crescimento hoteleiro, além de outros temas de interesse do setor, como competitividade, formas de financiamento, concorrência com serviços eletrônicos de hospedagem e os impactos das novas regras de acessibilidade e das mudanças na legislação trabalhista.

Segundo a Abih, o setor hoteleiro responde por mais de 1,3 milhão de empregos diretos e 675 mil indiretos em todo o Brasil”.

* O repórter viajou a convite dos organizadores

Fonte: Agência Brasil