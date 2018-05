Cruz Vermelha inicia hoje campanha do agasalho em São Paulo

A Cruz Vermelha de São Paulo inicia hoje (15) a Campanha do Agasalho. Com o nome de Aqueça São Paulo, a campanha deste ano pretende arrecadar 13 toneladas de roupas e coberturas para ajudar 20 mil pessoas que estão em situação vulnerável de 90 comunidades da cidade.

A ação será estrelada pelo jogador Gabriel Jesus, atacante que foi selecionado pelo técnico Tite para compor a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. “Tive uma infância simples, mas, como sempre digo, Dona Vera [mãe] nunca deixou que me faltasse nada. Não cheguei a sofrer com o frio, mas vi muita gente passar por necessidades, inclusive amigos. Sei o quanto isso pode machucar. Por isso, resolvi apoiar essa iniciativa da Cruz Vermelha. Sabemos que é uma instituição séria, que cuida de muita gente e, claro, do meu Peri [comunidade da zona norte da capital paulista]”, disse o jogador.

No ano passado, a Cruz Vermelha de São Paulo arrecadou mais de 19,8 mil quilos de roupas, quase o dobro da meta que havia sido estipulada. A campanha acabou beneficiando quase 43 mil pessoas.

As doações podem ser feitas em diversos pontos da cidade como shoppings, escolas, universidades, clubes e restaurantes. Também podem ser encaminhadas diretamente na sede da entidade, localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699.

