Crocodilo ‘canibal’ que come outros crocodilos é visto na Austrália

(Foto: reprodução/ vídeo)

Crocodilos que comem peixes, aves e animais de pequeno porte que estão à beira dos rios, é normal. Mas, que devoram crocodilos da mesma espécie é novidade no mundo animal. E existe! Tanto que um deles foi visto no Rio Daly, em Darwin, na Austrália.

O pescador Bill Yan, de 49 anos, e o filho, Mitchell, de 16, estavam atravessando o rio, quando deram de cara com um crocodilo de 3 metros de comprimento devorando outro ‘irmão’.

Imediatamente, Bill sacou o celular e filmou o crocodilo ‘canibal’ em ação, desacreditando no que estava vendo. “Eu e o meu filho ficamos parados por 12 minutos, vendo o crocodilo tentar alinhar a cauda do outro para poder engoli-lo. Podíamos ver os ossos sendo triturados”, disse ele à ABC australiana.

Confira o vídeo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

#1

Créditos: Reprodução

#2

Créditos: Reprodução

#3

Créditos: Reprodução

#4

Créditos: Reprodução

#5

Créditos: Reprodução

#6

Créditos: Reprodução

#7

Créditos: Reprodução

#8

Créditos: Reprodução

#9

Créditos: Reprodução

#10

Créditos: Reprodução

#11

Créditos: Reprodução

#12

Créditos: Reprodução

#13

Créditos: Reprodução

#14

Créditos: Reprodução

#15

Créditos: Reprodução

Jacaré, do É o Tchan

Créditos: Reprodução/vídeo

#1

Créditos: Reprodução

#2

Créditos: Reprodução

#3

Créditos: Reprodução

#4

Créditos: Reprodução

#5

Créditos: Reprodução

#6

Créditos: Reprodução

#7

Créditos: Reprodução

#8

Créditos: Reprodução

#9

Créditos: Reprodução

#10

Créditos: Reprodução

#11

Créditos: Reprodução

#12

Créditos: Reprodução

#13

Créditos: Reprodução

#14

Créditos: Reprodução

#15

Créditos: Reprodução

Jacaré, do É o Tchan

Créditos: Reprodução/vídeo

Mais galerias

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Noivos se casam em supermercado

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Noivos se casam em supermercado

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1105114’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL