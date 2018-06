Croatas e Islandeses vão empatando em Rostov

O jogo entre a Islândia e Croácia, na Arena Rostov, iniciou com os dois times se estudando, com muita bola tocada no meio de campo. A maior parte dos jogadores islandeses preferia ficar concentrada em sua defesa, esperando a chande de uma roubada de bola para partir em contra-ataque em direção ao gol croata.

Nos primeiros 15 minutos da partida, a posse de bola é toda dos croatas. A Seleção da Irlanda pouco tentou ir ao ataque e, na única vez que tentou, foi neutralizada pela defesa da Croácia, Os croatas respondem, em seguida, com Jedvaj. Ele cruza rasteiro para a área, mas a bola é dominada pelo goleiro Hannes Halldórsson.

Aos 27 minutos, os islandeses tentam mais uma vez se aventurar no ataque. Gunnarsson cobra uma lateral jogando a bola direto na área, Magnússon cabeceia para trás, mas nenhum atacante aparece para tocar a bola para dentro do gol croata.

Apesar de precisar da vitória para se classificar, a Seleção da Islândia não sai do seu esquema tático de aguardar a Croácia. Aos 39 minutos, Kramaric tenta um chute para o gol da Islândia, mas a zaga bloqueia, evitando que a bola chegue ao gol.

Neste momento da partida, a Islândia movimenta mais os seus atacantes e consegue várias jogadas em cobranças de escanteios. Aos 45 minutos Bjarnasson, após cobrança de tiro de canto, tenta o chute para a meta croata, mas a bola é defendida pelo goleiro Kalinic. Três minutos depois o juiz Pau Cebrian Devis apital o fim do primeiro tempo em Rostov.

Fonte: Agência Brasil