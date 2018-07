A Croácia se classifica para as semifinais após derrotar a Rússia nos pênaltis. A classificação da Croácia veio com muita emoção. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1. Na prorrogação, cada equipe fez mais um gol. Mário Fernandes fez o gol salvador de empate. Só que, na cobrança de pênaltis, o lateral brasileiro (naturalizado russo) e Smolov chutaram mal. Croácia vence a segunda seguida nos pênaltis. Antes, havia sido contra a Dinamarca.

Fonte: Agência Brasil