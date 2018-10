Cristiano Ronaldo ultrapassa Selena Gomez e é a pessoa mais seguida no Instagram

Cristiano Ronaldo

Disputa acirrada na liderança do Instagram. Cristiano Ronaldo passou Selena Gomez e agora é o rei da rede social. Selena estava no posto desde 2016.

A diferença é pequena, coisa de milhares, e a qualquer momento tudo pode mudar, mas a realidade que o atacante tomou a liderança.

Selena Gomez é a rainha do Instagram de 2016

A atriz e cantora foi uma das celebridades mais influentes da rede social neste ano. No Top 10, Selena contou com as 8 fotos mais curtidas de 2016, reinando absoluta. Musa é musa, né?

Créditos: Instagram

Fonte: Vírgula UOL