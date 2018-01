Crise na saúde

O governador Pedro Taques (PSDB) participou nesta segunda-feira (29.01) do jornal Bom Dia Mato Grosso, da TV Centro América. Questionado a crise com os hospitais filantrópicos, Taques disse que o país todo sofre com a crise no setor, mas que a responsabilidade do Estado é pagar dois terços da diária das Unidades de Terapia Intensiva dessas unidades. Segundo o Ministério da Saúde os valores podem ser pagos em até 30 dias e o governo tem feito o pagamento em média em 28 dias. Para o governador, a situação deve melhorar quando a emenda de bancada no valor de R$ 100 milhões for liberada pelo Governo Federal. Taques lembrou que nunca o governo de Mato Grosso repassou dinheiro a mais para os filantrópicos, no entanto, a atual administração repassou em três anos R$ 23 milhões.