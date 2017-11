Crise leva Taques admitir escalonar salário de servidores públicos

Diante da crise econômica que Mato Grosso enfrenta, o governador Pedro Taques (PSDB) disse nesta sexta-feira (3) que os servidores públicos estaduais devem receber de forma escalonada o salário do mês de outubro. A intenção é garantir que a maioria dos servidores recebem seus vencimentos até o dia 10.

O secretário de Fazenda do Estado, Gustavo Oliveira, explicou que o escalonamento será dividido de acordo com a faixa salarial. Os servidores que ganham até R$ 5 mil receberão primeiro. Em seguida os que têm salários entre R$ 5 e R$ 10 mil e por último os servidores que recebem acima de 10 mil. A intenção do governo é pagar os que ganham até R$ 5 mil até o dia 5, mas vai depender do fluxo de caixa. “A faixa salarial de até R$ 5 mil representa cerca de 80% do funcionalismo público de Mato Grosso. Já temos assegurado os recursos para pagar mais de 80% da folha”, declarou Oliveira.

No mês de setembro, o governo também fez o escalonamento dos salários. Quase 80% dos servidores receberam no dia 10, que é data limite para pagamento de acordo com a legislação, e o restante dos servidores no dia 11, sendo que os funcionários da saúde, educação e segurança receberam primeiro que os demais. Isso ocorreu devido a dificuldade de fluxo de caixa que o governo vem enfrentando nos últimos meses.

Quem também anda com os salários “atrasados” são os aposentados e pensionistas do Estado. Eles recebiam no dia 5 de cada mês, no entanto, na pagamento de setembro eles também receberam no dia 10.

Gustavo Oliveira informou que a folha de pagamento do mês de setembro chegou a R$ 461,54 milhões, sendo que 300,33 milhões correspondem aos servidores que estão na ativa, R$ 9,35 milhões com a folha de pagamento das autarquias e R$ 161 milhões com aposentados e pensionistas.

Já com relação ao pagamento do décimo terceiro salário agora em dezembro, o governo espera receber da União R$ 500 milhões referentes ao Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX). “O governo Federal garantiu a liberação do recurso no mês de dezembro. Isso vai aliviar o caixa do Estado e garantir o pagamento do décimo”, destacou o secretário chefe da Casa Civil, deputado estadual Max Russi (PSB).