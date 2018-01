Criolo suado e sem camisa é a imagem que o Brasil queria

(Foto: reprodução/Instagram) Criolo

Há tempos que se fala que o Criolo é um ‘homão da p*rra’, exaltando a beleza do rapper paulistano. Um cafuçu de primeira linhagem que tira suspiro de qualquer mulher e para qualquer trânsito quando passa. Só que, como sabemos, o cantor não é de se exibir e adota uma postura ‘na dele’, sempre vestido, quieto, meio tímido, numa paz, numa nice. Mas, as coisas mudaram nessa noite de quarta, 3.

Pelo Instagram, Criolo postou uma foto sem camisa e aparentemente suado (ou seria molhado?) para divulgar os shows que fará neste sábado, 6, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e dia 13 na Life Club, em Florianópolis.

Óbvio que a internet veio abaixo e as fãs não se aguentaram escrevendo coisas do tipo: “Que Homem“, “Um homi desses eu quero“, “Mana, tá difícil lidar com isso“, “Nossa Senhora do Socorro, a melhor coisa que me apareceu no plantão essa noite”, “Não dou conta, que cidadão“, “Eu tive um mini infarto com essa foto, alguém me socorre”, “Jesus, me abana”, e muito mais. O post atingiu a marca de 100 mil likes em pouco tempo.

Confira abaixo, mas avisamos: pegue um babador antes.

(Foto: reprodução/Instagram) Criolo

Fonte: Vírgula UOL