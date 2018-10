Criminosos explodem muro de penitenciária para tentar resgatar presos

Criminosos explodiram parte do muro de segurança do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), no Complexo de Marituba, na região metropolitana de Belém (PA), na noite de ontem (30). Não há registro de feridos e só após finalizar a recontagem de presos a Superintendência do Sistema Penitenciária (Susipe) terá condições de informar se algum detento conseguiu escapar.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciária (Susipe), um grupo de homens fortemente armados tentava resgatar presos ainda não identificados. Os criminosos conseguiram se aproximar da parte externa do muro a partir de uma via de acesso a um cemitério particular vizinho.

A explosão danificou parte da muralha de segurança, mas a intensa troca de tiros que se seguiu impediu uma fuga em massa. Em vídeos filmados por pessoas que moram próximo ao presídio e compartilhados nas redes sociais é possível ouvir o tiroteio entre agentes do Batalhão de Policiamento Penitenciário e os criminosos.

Em um dos vídeos, um internauta diz que o barulho ouvido de sua residência parece “uma guerra”. Em outro, um homem e uma mulher parecem perplexos: “É muito tiro. Quase dez minutos de tiro. Estouraram uma bomba lá pros lados do presídio de Marituba”, diz o homem que filma o movimento de carros e de pessoas na rua.

A Susipe acredita que se tratava de um plano de fuga coletivo, mas só as investigações poderão identificar os integrantes do grupo de apoio, bem como os presos que eles pretendiam resgatar. Um inquérito policial foi instaurado. O material explosivo usado também será periciado.

Os danos estruturais causados pela explosão já estão sendo reparados. Policiais militares reforçarão a segurança até a conclusão do serviço. De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, todas as unidades prisionais estão operando normalmente.

