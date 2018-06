Crianças trabalham 12 horas por dia separando lixo do Reino Unido

O Reino Unido envia lixo plástico a Bangladesh, para ser separado e reciclado, sem se certificar que não está colaborando para o trabalho infantil

Descalço e vestindo shorts e camiseta, o menino Mahfuz, sete anos, passa cerca de 12 horas por dia separando o lixo vindo da Grã-Bretanha, em busca de pedaços de plástico. Ele é uma das tantas crianças de Bangladesh nessas condições. A Grã-Bretanha envia lixo plástico a Bangladesh para ser separado e reciclado. As crianças recebem menos de £4 (aproximadamente R$ 20) por dia, segundo o Mirror.

Garrafas pet de refrigerante consumido no Reino Unido viajam até Bangladesh para serem recicladas, sem o controle sobre o envolvimento de menores nesse processo.

Garrafas pet de refrigerante consumido no Reino Unido viajam até Bangladesh para serem recicladas, sem o controle sobre o envolvimento de menores nesse processo. Fiona Nicholls, representante do Greenpeace do Reino Unido, afirmou que “varrer o lixo sob o tapete de outro não é a solução para o problema do lixo plástico na Grã-Bretanha”. “Ao invés de mover o lixo plástico ao redor do planeta, deveríamos fechar a torneira que está produzindo”, disse ela.

Sereias odeiam plástico

Ensaio faz alerta sobre poluição marinha

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL