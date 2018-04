Crianças são baleadas e ônibus são incendiados na zona norte do Rio

Duas crianças foram baleadas e moradores protestaram colocando fogo em ônibus, na zona norte do Rio. As informações, que inicialmente circularam em redes sociais, inclusive com fotos e vídeos, foram confirmadas pela Polícia Militar. O tumulto ocorreu após confronto entre criminosos e PMs, no início da noite desta sexta-feira (27).

“Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João, policiais que patrulhavam a Avenida Marechal Rondon, próximo ao Morro do Quieto, foram atacados por criminosos na noite dessa sexta-feira. Houve confronto. Em seguida, policiais foram informados que duas crianças haviam sido socorridas por moradores para a UPA do Engenho Novo e Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier”, informou a nota da PM.

Ainda segundo a corporação, moradores das favela interditaram a Aveninda Marechal Rondon e atearam fogo em um ônibus e apedrejaram outro. A via chegou a ficar interditada, mas foi liberada, por volta das 20h30. Dois homens foram detidos com drogas e encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo). Equipes de outras UPPs, 3º BPM (Méier) e do Batalhão de Choque foram deslocados para reforçar o policiamento na região.

A UPP do São João é uma das diversas unidades que deverão ser desativadas em breve. Porém, o comando da intervenção no Rio ainda não oficializou quais nem quantas UPPs serão extintas. Algumas serão transformadas em batalhões, incluindo a do Complexo do Alemão, e outras fundidas aos batalhões das áreas.

Balanço

Em nota, o Consórcio Internorte repudiou o ataque, destacando que já é o 20º veículo incendiado somente este ano. “Desde 2016, 153 ônibus foram alvos de incêndios criminosos. Na capital, foram 75. O custo de reposição dos ônibus incendiados ultrapassa R$ 68 milhões, valor que poderia ser investido em melhorias no sistema e mais conforto para a população”, informou em nota o consórcio.

Fonte: Agência Brasil