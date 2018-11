Crianças se casam na Romênia

Leia mais”Já fui casada com garota de programa”, diz Pepê, dupla de …Musa fitness, Bella Falconi exibe corpo pós-gravidez: “Talvez não …

Um casamento cigano entre uma menina de oito anos e um menino de dez anos provocou indignação. As imagens tiradas momentos antes do início da cerimônia em Dolj, na Romênia, mostram a jovem cercada por mulheres mais velhas fazendo toques finais em seu vestido enorme.

Usando um vestido rosa brilhante, a menina pode ser vista delicadamente tocando seus longos cachos. O noivo dança ao som da música folclórica, com seus amigos ao seu lado, parecendo aumentar sua confiança.

O cantor chama o noivo e diz a ele: “Deixe os brinquedos de lado, hoje você se casou com sua noiva.”

A filmagem atraiu vários comentários de desaprovação quando postada on-line. Um usuário, Don Vochin, insistiu que não era um casamento legalmente obrigatório. Ele disse que a cerimônia oficial aconteceria quando os jovens fossem mais velhos.

De acordo com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, várias comunidades romenas praticam o “casamento precoce”.

Evento semelhante ocorreu em Galati, em 2011, onde um menino de oito anos e um de sete anos se casaram.

Depois de uma investigação, autoridades locais disseram que não iriam buscar acusações porque o casamento não estava legalmente registrado na prefeitura.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Crianças de 8 e 10 anos se unem em casamento cigano

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Brinquedo do muro de Donald Trump

‘Fred Flintstone’ é parado por excesso de velocidade

Homem furta bode e tenta fugir pelo metrô

Mais galerias

Brinquedo do muro de Donald Trump

‘Fred Flintstone’ é parado por excesso de velocidade

Homem furta bode e tenta fugir pelo metrô

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297204’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL