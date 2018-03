Criança se emociona após ganhar bolo de aniversário e viraliza no Facebook

Reprodução/Facebook Rinah se emocionou ao ganhar um bolo de aniversário

Uma foto de uma menina emocionada ao receber um bolo de aniversário viralizou no Facebook nesta semana. A menina emocionada é Rinah Lais, moradora de Macapá, capital do Amapá, que acaba de completar sete anos.

A foto foi postada pela prima de Rinah, Thais Monteiro, que é universitária e tem 22 anos. “Não sei se eu salvei essa foto ou se essa foto me salvou. Ela pediu tanto um bolinho da minha tia, e foi só o que deu pra fazer mesmo, ninguém imaginava que era tão importante assim pra ela, até que a emoção dela por algo tão simples, emocionou à todos que não esperavam tal reação, ainda mais de uma criança”, escreveu Thais na ocasião.

Reprodução/Facebook Thais Monteiro foi a responsável pelo viral

“Sempre que eu pensar na palavra GRATIDÃO, vou lembrar desse momento. Foi simples mas foi de coração, temos muito amor por ti criança!”, continuou.

Thais, porém, não esperava que o post fosse atingir 44 mil compartilhamentos e mais de 154 mil reações em menos de 24h. “Bicho, eu não tô sabendo lidar com tal repercussão de uma simples foto. Só postei porque me surpreendi com a reação dela. Juro mesmo, e agora é emissora, pessoas querendo presenteá-la, frases de carinho. Gente, eu só sei agradecer muito, e ela também. Deus abençoe cada um de vocês, queria poder responder todos os comentários, mas tá bem difícil”, completou.

Bolos ou bichos de pelúcia?

Fonte: Vírgula UOL