Criança de 2 anos morre em tentativa de assalto em Mangaratiba, no Rio

A menina Brenda Valentina Alves de Oliveira, de apenas 2 anos e meio, foi baleada na cabeça e morreu no final da manhã de hoje (31), nas proximidades de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio.

A criança estava no carro com os pais quando bandidos tentaram roubar o veículo. Como o pai da criança não parou o veículo os bandidos atiraram e acertaram Brenda. A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conceição de Jacareí e depois foi transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Ela não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser operada.

Policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) realizam buscas no Morro do Chapéu, de onde partiram os assassinos da criança.

Fonte: Agência Brasil