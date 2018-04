Criadores de “Stranger Things” são acusados de plagiar curta

Stranger Things

Matt e Ross Duffer, irmãos e criadores da série Stranger Things, da Netflix, estão sendo processados por plágio do curta-metragem Montauk (2012).

A ação foi movida por Charlie Kessler, produtor e diretor do curta premiado no festival Hamptons International. Montauk fala de experimentos secretos feitos pelo governo. Trama também presente em Stranger Things.

O produtor diz que ele e seus agentes apresentaram Montauk como uma série completa para os irmãos Duffer em 2014, durante uma festa no Festival de Cinema de Tribeca. Segundo Kessler, as conversas não tiveram qualquer prosseguimento.

Charlie Kessleer quer uma indenização em dinheiro e reparação de danos materiais.

Bar temático de 'Stranger Things' em Chicago

Donos receberam uma carta divertida da Netflix sobre a falta de autorização para abertura do bar pop-up, que tem funcionamento até dia 30 de setembro

Créditos: Reprodução

Bar temático de 'Stranger Things' em Chicago

Donos receberam uma carta divertida da Netflix sobre a falta de autorização para abertura do bar pop-up, que tem funcionamento até dia 30 de setembro

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL