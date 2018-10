Criadores de Stranger Things contam quais personagens iam morrer na primeira temporada

Stranger Things

Leia maisAnimais que não parecem reais surpreendem; veja listaMãe ‘fantasia’ filho de escravo para festa de Halloween e gera …

Os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things contaram que pretendiam matar alguns personagens bem grandes na primeira temporada. A informação foi revelada em um livro que tem fotos exclusivas dos bastidores da série, que será lançado em breve.

Eleven, a personagem de Millie Bobby Brown, não iria sobreviver. “11 ia se sacrificar para salvar o dia. Esse sempre foi o jogo final.”, disse Ross Duffer.



“Mas, quando percebemos que o programa poderia durar mais de uma temporada, precisávamos deixar a história da 11 mais no ar, porque, no fundo, sabíamos que a série não funcionaria sem ela. Naquele momento, sabíamos o quão especial Millie era. Se houvesse mais Stranger Things, Eleven teria que voltar”, disse.

Steve Harrington (Joe Keery) também deveria morrer na primeira temporada. “Esse personagem de Steve, ele era um grande idiota”, disse Duffer. Foi o ator que mudou o destino do jovem.

Já Bob Newby (Sean Astin) sempre esteve marcado para morrer e isso também iria acontecer na primeira temporada. “Sean Astin provou ser tão simpático que a morte de Bob foi empurrada do episódio quatro para o oitavo porque continuamos querendo mantê-lo vivo”, explicou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Camiseta branca da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Regata da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Blusa da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Boné da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta branca da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Regata da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Blusa da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Boné da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Pintar dentes com esmalte colorido é moda em NY

Influência country no SPFW

Beachwear no SPFW

Mais galerias

Pintar dentes com esmalte colorido é moda em NY

Influência country no SPFW

Beachwear no SPFW

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1280408’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL