Após passar 15 presos, o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro deixou a cadeia e informou para as autoridades judiciais que vai atuar como empresário no ramo da psicultura. No regime semiaberto, o ex-bicheiro usou seu advogado para mandar um recado. Disse que vai cobrar os empréstimos feitos para empresários e políticos em sua factoring. O valor que Arcanjo tem a receber seria de R$ 250 milhões.