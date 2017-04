Creme de tomates é receita para dias quentes ou frios

Chegamos em uma época do ano na qual dias frios e quentes vão se alternar. Nada melhor, então, do que uma receita indicada para os dois climas: podendo ser servido frio ou quente, o creme de tomates se difere da sopa por ser um preparado “cremoso” e sem pedaços. As hortaliças são cozidas até se reduzirem a um purê.

Crédito: Divulgação/ Trebeschi/ Shutterstock

Alguns sabores também utilizam leite, creme de leite ou queijo, o que deixa a preparação mais grossa e super cremosa. Confira a receita indicada pela nutricionista Indianara Coimbra, da Trebeschi.

Ingredientes:

750g de tomates, grandes e maduros,

6 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem,

6 dentes de alho,

1 cebola média picada,

2 folhas de louro (opcional),

1 batata pequena picada,

1 litro de caldo de legumes,

Sal marinho e pimenta branca,

2 colheres de sopa de manjericão fresco picado ou seco

Manjericão fresco para decorar

Modo de Preparo:

Mergulhe os tomates em água fervente por 10 segundos, resfrie em água fria, retire a pele, corte em quatro e retire as sementes;

Aqueça o azeite em uma caçarola, acrescente os dentes de alho inteiros até dourarem, retire da panela e descarte;

Refogue a cebola neste azeite aromatizado com alho por 5 minutos, até amolecer, acrescente o tomate e as folhas de louro, deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos ou até o molho engrossar, mexendo de vez em quando;

Adicione as batatas picadas e cozinhe por 3 minutos;

Junte o caldo de legumes e cozinhe em fogo baixo mais 15 minutos, tempere com sal e pimenta. Descarte as folhas de louro, acrescente as folhas de manjericão fresco;

Bata o creme na própria panela com um mixer, de mão, ou transfira para um processador;

Decore com folhinhas salsa e ou manjericão fresco.

Rende: 4 porções

Calorias: 200 kcals / porção

Dica: Pode servi-la quente ou fria, dependendo do clima

Fonte: Vírgula UOL