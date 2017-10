CPI do Paletó para investigar Emanuel Pinheiro precisa de apenas uma assinatura

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), pode ser investigado pela Câmara Municipal. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o recebimento de propina do prefeito enquanto exercia o mandato de deputado federal ganhou mais um apoio. O vereador Diego Guimarães (PP) que estava de licença volta aos trabalhos e garante que vai assinar o requerimento de instauração da comissão. Diante disso, os parlamentares de oposição ao prefeito só precisam de mais uma assinatura para criar a CPI do Paletó.

“Não posso de forma alguma fechar os olhos porque a população quer os esclarecimentos sobre o vídeo onde o prefeito aparece colocando maços de dinheiro nos bolsos do paletó”, disse o vereador em entrevista à Radio Capital nesta segunda-feira (30).

Até o momento já assinaram o requerimento para instauração da CPI os vereadores Abílio Júnior (PSC), Joelson Amaral (PSC), Felipe Wellaton (PV), Dilemário Alencar (PROS), Eliseu Nascimento (PSDC), Gilberto Figueiredo (PSB) e Marcelo Bussiki (PSB).

Segundo o autor do requerimento, vereador Marcelo Bussiki, os novos fatos envolvendo o escândalo do suposto pagamento de propina para Emanuel Pinheiro pode levar alguns vereadores da base governista a mudar ideia e assinar o documento.

“A pressão da população é grande e ela exige respostas”, disse Bussiki se referindo o ato da perícia da Polícia Federal constatar indícios de adulteração na gravação do áudio da conversa entre o ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Sílvio César Correa, e o ex-secretário de Estado Alan Zanatta, o autor da gravação. A gravação foi apreendida na casa do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) durante a 12ª fase da Operação Ararath, denominada “Malebolge”.

A defesa de Emanuel Pinheiro teria usado a gravação para tentar invalidar a delação de Silvio Pereira e do ex-governador Silval Barbosa no que diz respeito das denúncias de que o prefeito teria recebido propina para apoiar o governo peemedebista no período em que foi deputado estadual.