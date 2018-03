Corrupção e especulação sobre candidaturas impulsionam debate nas redes sociais

Nova edição do “DAPP Report – A Semana em Dados”, publicada nesta sexta-feira (02/03), mostra que as agendas temáticas ligadas aos atores políticos no Twitter restringiram-se, sobretudo, a dois eixos: a corrupção e a especulação eleitoral, com exceções ligadas à atuação direta de cada candidato em relação a um tema específico — por exemplo, no caso de Henrique Meirelles, a economia, e no de Jair Bolsonaro, segurança pública.

A análise mostra ainda que o suposto pagamento de propina a Jaques Wagner alavancou menções ao ex-governador da Bahia de 236 no dia 25 para 31.889 no dia 26. Com isso, o petista saltou para o quarto lugar em ranking de possíveis presidenciáveis com mais volume de menções na rede social, atrás apenas de Michel Temer, Lula e Bolsonaro. No entanto, o principal tema associado a Wagner é corrupção: 20,9 mil menções. Denúncias associadas ao PSDB também elevaram associação de Geraldo Alckmin a corrupção, que somou 5.867 menções ao tucano, um aumento de 116% em comparação com o registrado no DAPP Report anterior.

No debate no Facebook, os pré-candidatos Álvaro Dias e Manuela D’Ávila apresentam um desempenho significativamente superior aos demais atores políticos com exceção de Bolsonaro, que apresenta boa regularidade de interações na página pública na rede social, e Lula. Essa tendência pode indicar um potencial de crescimento do debate em torno de seus nomes nas próximas semanas e impactar as especulações acerca das candidaturas nos campos da direita (no caso de Dias) e da esquerda (no de Manuela).

A intervenção federal

Após um primeiro momento de forte repercussão política, que se estendia ao contexto eleitoral deste ano e ao impacto específico no governo federal, o debate sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro deixa, em parte, a esfera administrativa para se deter sobre os aspectos pragmáticos da atuação de militares na segurança pública. Sem, no entanto, perder a relevância de volume e a ampla proeminência entre os tópicos de maior interesse da sociedade nas redes sociais: de 20 a 28 de fevereiro, a FGV DAPP identificou 712,4 mil postagens no Twitter sobre a intervenção federal, sobretudo associados a questionamentos sobre as primeiras iniciativas e resultados da presença das Forças Armadas.