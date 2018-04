Corrida na água com bonecas infláveis? É, você adivinhou, é na Rússia

Uma corrida no rio que em vez de barcos usa bonecas infláveis?

Sim, é na Rússia.

A gente sabe que as coisas sempre são bem mais loucas na sede da Copa do Mundo de 2018, então não dá pra gente dizer que isso é surpreendente, né?

O Bubble Baba Challenge acontece todos os anos desde 2003, no rio Vuoksi, no noroeste da Rússia. Participantes de qualquer gênero podem participar, desde que maiores de 16 anos e aprovados em um teste de níveis alcóolicos.

Porque apostar corrida num rio em cima de uma boneca inflável tudo bem, mas morrer desse jeito porque tava bêbado já é demais, né? Dá uma olhada no vídeo:

Fonte: Vírgula UOL