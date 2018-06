Corredora cruza fronteira do Canadá e EUA sem perceber e é presa

Cadella Roman estava correndo pela praia, sem documento, quando foi abordada por oficiais

A turista francesa Cadella Roman, 19 ano, saiu para uma corrida noturna, cruzou a fronteira entre Canadá e Estados Unidos por acidente e acabou detida por duas semanas, segundo o Independent. Cadella foi presa em White Rock, nos Estados Unidos, perto de Vancouver, no Canada.

Leia mais’Foi difícil’: autor de imagem de criança na fronteira dos EUAFotógrafo viaja pela Europa e clica curiosas imagens das …

Ela contou que não viu placas indicando a fronteira enquanto corria pela praia. Cadella percorreu depois uma trilha para assistir ao final da tarde quando foi surpreendida pelos oficiais dos Estados Unidos. Ela estava sem documento no momento da prisão. A francesa estava no Canadá desde setembro de 2017, passando tempo com a mãe e aprendendo inglês.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Refugiados rohingya do Myanmar

Créditos: Reuters/Reprodução

Mais galerias

Imagens para se apaixonar pelo mundo

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Mais galerias

Imagens para se apaixonar pelo mundo

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278847’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL