Corra! (Get Out) já está entre as 10 maiores bilheterias de horror de todos os tempos

O primeiro filme de Jordan Peele, Corra! (Get Out), caiu mesmo nas graças do público americano. Com um faturamento de US$ 162.8 milhões de dólares até este final de semana, o longa se tornou a terceira maior bilheteria para um filme de terror de classificação R (17+).

Embora muito disso se deva à questão racial proposta pelo longa, as críticas consideram que a história tensa, cheia de horror, paranóia levaram Corra! à patamares que ninguém poderia imaginar.

Veja os Top 10 filmes com classificação ‘R’:

1. O Exorcista: US$ 232.9

2. Hannibal: US$ 165

3. Corra!: US$ 162.8

4. A Bruxa de Blair: US$ 140.5

5. Invocação do Mal: US$ 137.4

6. O Silêncio dos Inocentes: US$ 130.7

7. A Ilha do Medo: US$ 128.0

8. Prometheus: US$ 126.4

9. Atividade Paranormal: US$ 107.9

10. Cisne Negro: US$ 106.9

Top 10 filmes de terror de todos os tempos, incluíndo todas as classificações:

O Sexto Sentido: US$ 293.5

Tubarão: US$ 260.0

Os Caça-Fantasmas: US$ 242.2

O Exorcista: US$ 232.9

Sinais: US$ 227.9

Guerra Mundial Z: US$ 202.3

O Retorno da Múmia: US$ 202.0

Hannibal: US$ 165.0

Corra!: US$ 162.8

Revelação: US$ 155.4

E aí, tem coragem? Assista ao trailer antes de responder:

Fonte: Vírgula UOL