Corpo do jurista João Luiz Duboc Pinaud é cremado em Niterói

O jurista João Luiz Duboc Pinaud morreu ontem (23) aos 87 anos, no Rio de Janeiro. O corpo foi velado na Câmara de Vereadores de Niterói, na região metropolitana do Rio. A cremação estava prevista para as 10h de hoje (24), no cemitério Parque da Colina, na Região Oceânica de Niterói.

Nascido em Niterói, Pinaud foi advogado, promotor, juiz, escritor e professor universitário. Em sua carreira, também foi um grande defensor dos direitos humanos. Atuou como secretário de Justiça e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, entre 1998 e 2000.

Fonte: Agência Brasil