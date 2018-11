Corpo de missionário deve ficar em ilha isolada

John Allen Chau

Conservacionistas pediram às autoridades nas ilhas Andaman e Nicobar para suspender a busca pelo corpo de um americano, que foi morto pela tribo Sentinela quando ele invadiu a ilha na semana passada. Amigos e familiares ainda acreditam que John Chau possa estar vivo e pressionam pelas buscas.

A Survival International, que busca proteger os direitos dos povos indígenas, disse que as autoridades indianas deveriam cancelar a operação que é “incrivelmente perigosa” para os dois lados.

“O risco de uma epidemia de gripe, sarampo ou outra doença externa é muito real e aumenta com cada contato”, disse o diretor do grupo, Stephen Corry, em um comunicado. “O corpo do senhor. Chau deve ser deixado.”

Allen Chau, de 26 anos, foi morto por flechas disparadas por caçadores sentinelas na semana passada depois que ele desembarcou ilegalmente em uma aparente tentativa de converter a tribo ao cristianismo. A tribo cuja população é estimada em cerca de 150 rejeita agressivamente o contato com o mundo exterior.

Um grupo de especialistas na Índia, incluindo antropólogos e pesquisadores que estudam a tribo, também expressou preocupação de que as equipes de busca indo para a ilha no sul de Andaman possam aumentar a tensão.

“A mídia relatou conflitos entre as equipes que pretendiam pousar em Sentinela Norte para resgatar o corpo e os membros da comunidade que claramente acham essas incursões indesejáveis”, disse a equipe de especialistas em um comunicado.

“Continuar com os esforços pode levar a mais violência e perda de vidas completamente injustificada”, disse a declaração cujos signatários incluem o antropólogo e os autores Pankaj Sekhsaria, Visvajit Pandya, Manish Chandi, Madhusree Mukherjee e Sita Venkateswar.

Os direitos e os desejos dos Sentineleses precisam ser respeitados e nada deve ser alcançado aumentando o conflito e a tensão, e pior, criando uma situação em que mais danos são causados ​​”, disseram eles.

A polícia disse que evitará qualquer tipo de confronto com os sentinela e está aceitando a opinião de especialistas que entendem os caminhos da tribo. A polícia usou um helicóptero e um navio para se aproximar da ilha protegida, mas não conseguiu identificar o corpo de Chau ou identificar o local onde ele foi morto.

“A lei proíbe qualquer pessoa de ir para lá (Ilha Sentinela do Norte). Mas um caso de assassinato foi registrado e deve ser investigado. Não estamos procurando por um confronto e não queremos dar estresse aos Sentineleses”, disse Dependra Pathak, diretora de polícia sênior de Andaman.

Recuperar o corpo pode levar dias, se acontecer, já que as autoridades insistem que não podem perturbar a tribo ou seu habitat na zona altamente sensível.

Em um diário de 13 páginas deixado por Chau, ele descreveu como conseguiu enganar a polícia, a Marinha e a Guarda Costeira antes de chegar à ilha.

Amigos e familiares ainda acreditam que Chau possa estar vivo e pressionam pelas buscas.

Missionário dos EUA é morto a flechadas por tribo isolada
Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL