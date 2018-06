Corpo de Maria Esther Bueno é velado no Palácio dos Bandeirantes em SP

Maria Esther Bueno, que morreu aos 78 anos na cidade de São Paulo é velada hoje (9) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Considerada a maior tenista do país, a paulista tratava de um câncer que se espalhou pelo organismo e agravou seu estado de saúde.

O governador Márcio França emitiu nota de pesar, em que decreta luto oficial de três dias pelo falecimento da tenista. O velório segue até as 15h no Palácio e o corpo será sepultado às 16h, no Cemitério da Consolação.

A trajetória da tenista começou aos 14 anos, quando se tornou campeã brasileira. Aos 19 anos, chamou a atenção do mundo ao conquistar o tradicional Torneio de Wimbledon. Venceu sete vezes o torneio de Forest Hills, nos Estados Unidos, e Wimbledon, na Inglaterra.

Foi a primeira tenista a ganhar os torneios de Wimbledon e U.S. Nationals. Maria Esther foi uma das oito atletas que venceram três vezes os torneios britânico e americano, além de ser a 12ª tenista mais vitoriosa nas disputas individuais em Grand Slams, com sete títulos individuais e 12 em duplas femininas e duplas mistas.

Com tantas vitórias, ocupou o primeiro lugar no ranking internacional em 1959, 1960, 1964, e 1966.

Fonte: Agência Brasil