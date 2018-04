Corpo de Agildo Ribeiro será cremado na tarde de hoje

O corpo do humorista Agildo Ribeiro, que morreu ontem (28), aos 86 anos, será velado hoje (29) no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. O velório ocorre na Capela 1 até as 14h, depois até as 15h, no salão de cremação.

Agildo da Gama Barata Ribeiro Filho morreu em casa onde morava no Leblon, bairro da zona sul da capital fluminense, em consequência de problemas cardíacos, segundo a TV Globo, emissora para a qual trabalhava.

O humorista começou na televisão na década de 1960 e estrelou programas como Chico City, Satiricom, Planeta dos Homens, Estúdio A… Gildo, Escolinha do professor Raimundo e Zorra Total. Sua última atuação foi no show Tá no Ar: a TV na TV.

Fonte: Agência Brasil