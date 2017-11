Corinthians vence e garante folga de oito pontos na liderança

O Corinthians voltou a se distanciar oito pontos sobre o segundo colocado na série A do Campeonato Brasileiro, agora o Grêmio, ao vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1×0, gol de Giovanni Augusto no segundo tempo. Restam ainda cinco rodadas e 15 pontos a serem disputados até o fim do campeonato.

O Santos perdeu a vice-liderança ao ser derrotado pelo Vasco, de virada, na Vila Belmiro, por 2×1. Botafogo e Flamengo venceram Sport (2×1) e Cruzeiro (2×0), respectivamente, e consolidaram suas posições no G7, na luta pelas vagas na Libertadores do próximo ano. Na parte de baixo da tabela, o Vitória venceu o Palmeiras por 3×1 e saiu da zona de rebaixamento, colocando o Sport em seu lugar.

Ponte Preta 0x1 Grêmio; Avaí 1×2 Bahia; Atlético PR 0x1 Corinthians; Sport 1×2 Botafogo; Santos 1×2 Vasco; Vitória 3×1 Palmeiras; e Flamengo 2×0 Cruzeiro.

Nesta quinta-feira (9), a 33ª rodada será encerrada com as seguintes partidas: São Paulo x Chapecoense, Atlético MG x Atlético GO e Fluminense x Coritiba. Os artilheiros do campeonato são Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense), ambos com 16 gols.

Classificação: 1º, Corinthians (65 pontos); 2º, Grêmio (57); 3º, Santos (56); 4º, Palmeiras (54); 5º, Botafogo (51); 6º, Cruzeiro (51); 7º, Flamengo (50); 8º, Vasco (48); 9º, Bahia (45); 10º, São Paulo (43); 11º, Atlético MG (42); 12º, Atlético PR (42); 13º, Fluminense (42); 14º, Chapecoense (40); 15º, Coritiba (38); 16º, Vitória (38); 17º, Sport (36; 18º, Ponte Preta (350; 19º, Avaí (35); 20º, Atlético GO (27).

Fonte: Agência Brasil