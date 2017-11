Corinthians tenta aumentar vantagem para se aproximar da conquista antecipada

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (12), com dois jogos, num dos quais o líder Corinthians pode ampliar sua vantagem de oito pontos (65 contra 57) sobre o vice-líder Grêmio e ficar mais próximo da conquista antecipada do título, nas próximas rodadas. O adversário do líder é o Avaí, 19º colocado e penúltimo na zona de rebaixamento, com 35 pontos.

O jogo será na Arena corintiana e começa às 19h. Mais cedo, na outra partida do sábado, às 17h, o Botafogo, 5º colocado/51 pontos, tenta alcançar o Palmeiras, 4º/54, na briga por vaga direta na Libertadores do próximo ano, jogando em casa, no Rio, com o Atlético PR, 13º/42 pontos.

No domingo (12), a rodada prossegue com os seguintes jogos: Vasco x São Paulo; Palmeiras x Flamengo; Grêmio x Vitória; Atlético GO x Sport; Bahia x Atlético MG; Cruzeiro x Fluminense e Coritiba x Ponte Preta. Na segunda-feira (12), o jogo Chapecoense x Santos encerra a rodada.

Classificação: 1º – Corinthians (65 pontos); 2º – Grêmio (57); 3º – Santos (56); 4º – Palmeiras (54); 5º – Botafogo (51); 6º – Cruzeiro (51); 7º – Flamengo (50); 8º – Vasco (48); 9º – Bahia (45); 10º – Atlético MG (45); 11º – São Paulo (44); 12º – Fluminense (43); 13º – Atlético PR (42); 14º – Chapecoense (41); 15º – Coritiba (39); 16º – Vitória (38); 17º – Sport (36); 18º – Ponte Preta (35); 19º – Avaí (35); 20º – Atlético GO (27).

Fonte: Agência Brasil