Coração de vitiligo: mulher para de esconder manchas no rosto após 30 anos

Reprodução Ela passou 30 anos escondendo as manchas no rosto

Após passar 30 anos cobrindo o rosto, Denise Chamberlain, 42 anos, decidiu que era hora de parar de esconder as manchas brancas no rosto causadas pela doença vitiligo. Denise tem um “coração desenhado” na face pela falta de pigmentação. As informações são do Daily Mail.

A norte-americana descobriu a doença cutânea aos 10 anos. Atualmente, as manchas brancas se espalharam por todo o corpo de Denise. Ela decidiu parar de esconder o problema após conhecer uma menina em um grupo de apoio que também sofria vitiligo. Denise quis encorajar a criança a aceitar “ser diferente” e, com isso, passou a aceitar o próprio problema.

Bonecas incríveis com vitiligo

1 de 9

Bonecas incríveis com vitiligo

Artista mostra que representatividade também importa no mundo dos brinquedos

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL