Copa vira Carnaval em Moscou com torcida brasileira

Torcida brasileira faz Carnaval fora de época em Moscou

Leia maisShow de Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa é antecipado por …

Mais uma vitória da seleção brasileira e a classificação para as oitavas foi assegurada. Fora de campo, a torcida faz bonito na capital russa.

Os brasileiros tomaram as ruas da cidade, em pontos turísticos como Teatro Bolshoi e até em uma estação do metrô digna de museu. É Carnaval em Moscou.



De Arrepiar essa festa no Metrô em Moscou pic.twitter.com/F5NSYU13es

— вилкер (@terrorista_Cec) 27 de junho de 2018

Samba ao vivo com Diogo Nogueira na Rússia #FelizesPorNatureza https://t.co/Rwj3HowL6B

— Ministério Turismo (@MTurismo) 26 de junho de 2018

Ontem de noite.

Moscou virou Brasil, Copa virou Carnaval pic.twitter.com/VDQdzeDJZr

— gerolucas (@_lucasdr) 27 de junho de 2018

Fonte: Vírgula UOL