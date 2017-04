Copa Verde: Paysandu decidirá título em casa

A final da Copa Verde 2017 teve o mando de campo dos jogos e ida e volta definidos na manhã desta segunda-feira (24). Em sorteio realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Paysandu/PA foi contemplado com o direito de decidir o título em seus domínios. O primeiro duelo entre as equipes será no local escolhido pelo Luverdense/MT.

O primeiro jogo da decisão tem como data base o dia 3 de maio, uma quarta-feira. Já o duelo de volta está previsto para o dia 17 de maio. O Departamento de Competições da CBF divulgará em breve a tabela detalhada, com locais e horários, das finais.