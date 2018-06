Copa hoje tem Messi, França e mais em uma maratona de futebol

Este sábado (16) será de maratona futebolística para quem estava ansioso pela Copa do Mundo. Serão quatro jogos, começando cedo. Às 7h a França enfrenta a Austrália. Às 10h, a Argentina joga contra a Islândia. Peru e Dinamarca duelam às 13h e Croácia e Nigéria encerram a sequência de partidas, às 16h.

França x Austrália

Em Kazan, a França estreará tentando mostrar porque é apontada por parte da imprensa especializada como uma das grandes favoritas ao título. Pogba, Matuidi, Griezmann e Mbappé são alguns dos responsáveis por esse favoritismo. Mbappé, por exemplo, de apenas 19 anos, é visto com o grande craque da nova geração francesa. Ele, ao lado de Neumar, é um dos principais nomes do Paris Saint-Germain, com grandes atuações no clube francês.

Neste momento já é grade a movimentação de torcedores ma Arena Kazan. Os jogadores das duas seleções já estão no estádio, no trabalho de aquecimento no gramado.

Argentina x Islândia

Depois de sentir o terceiro título mundial muito perto na Copa de 2014, a atual vice-campeã do mundo ainda precisa mostrar que a geração de craques como Messi, Di Maria e Aguero é capaz de ganhar um título. Muito eficazes nos clubes em que jogam na Europa, esses jogadores carregam desconfiança dos torcedores argentinos, sobretudo após se classificarem com dificuldade para esta Copa. Mas uma boa estreia pode fazer o otimismo voltar.

O adversário dos argentinos é um estreante em Copas. A Islândia não tem tradição no futebol, mas tem uma história recente que a credencia a ser o segundo time de todos os torcedores. Na Eurocopa de 2016, os islandeses chegaram até as quartas-de-final, vencendo a Inglaterra nas oitavas. A Islândia tem uma torcida barulhenta e muito apaixonada e poderá ser um espetáculo à parte nesta Copa.

Peru x Dinamarca

O Peru contará com o artilheiro Guerrero, depois de praticamente descartar sua participação. O atacante do Flamengo foi suspenso por doping, mas conseguiu um efeito suspensivo na Justiça suíça, no último momento, e será a principal esperança de gols do time na Copa. O Peru não jogava uma Copa do Mundo há 36 anos e se quiser ir além da fase de grupos, precisa somar pontos contra a Dinamarca.

Os Dinamarqueses estiveram na Copa pela última vez em 2010, quando caíram na primeira fase. O técnico Age Hareide demonstra confiança em uma participação melhor este ano. “Numa Copa do Mundo há mais pressão porque todo mundo está te assistindo. Mas eu diria que houve mais pressão na gente em Dublin, quando enfrentamos a Irlanda nas eliminatórias. Temos jogadores que já experimentaram grandes coisas em grandes clubes e quando você joga pela seleção você também adquire experiência”.

Croácia x Nigéria

Será um duelo entre as escolas europeia e africana de futebol. Os croatas têm em seu time Rakitic e Modric, titulares em dois dos maiores clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid, respectivamente. No ataque, o experiente Mandzukic será a referência. Os três jogadores contribuem para que a Croácia jogue com a bola nos pés, evite os chutões desesperados para o ataque”.

Um dos jogadores mais experientes da Nigéria, Obi Mikel, falou de sua ansiedade para o jogo de hoje. “Croácia é um grande time com grandes jogadores, mas queremos focar no nosso time. Serão 11 contra 11; estamos ansiosos para o jogo”.

