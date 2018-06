Copa do Mundo movimenta deficientes visuais em torno de rádios

Reportagem da TV Brasil reúne deficientes visuais e radialistas

Faltando oito dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, reportagem da TV Brasil mostrou a expectativa de pessoas com deficiência visual.

Desde 1950, a Rádio Nacional transmite as Copas do Mundo. Eles reuniram pessoas com deficiência e radialistas.

Segundo o IBGE, há cerca de 652 mil de deficientes visuais no Brasil. A riqueza de detalhes na narração das partidas é apontado como principal atrativo para que estas pessoas sintam a mesma emoção.

Fonte: Vírgula UOL