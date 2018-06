Copa do Mundo: Espanha e Irã fazem última partida desta quarta-feira

As seleções da Espanha e do Irã já estão em campo para a última partida de hoje (20) pela Copa do Mundo. Franca favorita, a Espanha precisa vencer para não se complicar na última rodada do grupo B, na próxima semana. A seleção ibérica tem 1 ponto, conquistado no empate com Portugal, na primeira rodada. A vitória de Portugal sobre o Marrocos, no primeiro jogo do dia, colocou os vizinhos europeus na liderança do grupo, com 4 pontos. Se vencer, a Espanha chega à mesma pontuação.

Do outro lado, o Irã tem três pontos, conquistados após a vitória contra o Marrocos, na primeira rodada. Mas o treinador da seleção iraniana, Carlos Queiroz, não se ilude quanto à diferença técnica dos dois times e espera que sua seleção faça o melhor possível em campo.

“É óbvio que a Espanha tem melhores jogadores, mas não é apenas uma questão de jogadores. Somos um time que quer jogar a melhor partida de todas amanhã. Queremos tirar o melhor de seja lá quantas poucas oportunidades tivermos”, disse na coletiva de imprensa realizada ontem.

O Irã vem para o jogo com Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Sardar e Rami. Os 11 iniciais da Espanha são De Gea, Carvajal, Piqué, Busquets, Iniesta, Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Jordi Alba, David Silva, Isco e Diego Costa.

