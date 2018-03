Copa do Mundo da Rússia terá um árbitro e dois auxiliares brasileiros

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou hoje (29) os nomes dos 36 árbitros e 63 auxiliares (bandeirinhas) que atuarão na Copa do Mundo de futebol, que será realizada de 14 de junho a 15 de julho deste ano, na Rússia. Ao todo, 46 países estão representados no corpo de oficiais de partidas da competição.

O Brasil será representado pelo árbitro Sandro Ricci e pelos auxiliares Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

Segundo a Fifa, a escolha do grupo final de juízes e auxiliares levou em conta as habilidades, a personalidade, o nível de entendimento das regras e a capacidade de entender tanto o jogo quanto as táticas diversas adotadas pelas seleções.

Os Estados Unidos serão o país com mais representantes: quatro, sendo dois árbitros e dois bandeirinhas. Além do Brasil, 20 países enviarão à Copa trios de arbitragem (um juiz e dois auxiliares): Arábia Saudita, Irã, Uzbequistão, Senegal, México, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Colômbia, Alemanha, Rússia, Espanha, França, Itália, Sérvia, Turquia, Polônia, Eslovênia e Holanda.

Fonte: Agência Brasil