Copa do Mundo 2018: acompanhe ao vivo Rússia e Arábia Saudita

Agora é oficial. O primeiro dos 64 jogos da Copa do Mundo 2018 será realizado nesta quarta-feira (14). De um lado, a Rússia, anfitriã do Mundial e desacreditada. Do outro, a Arábia Saudita, sem tradição em Copas do Mundo, mas disposta a surpreender. A partida começa às 12h (horário de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou.

Antes da partida, será realizada uma cerimônia de abertura. Estão confirmadas a presença do jogador brasileiro Ronaldo (campeão do mundo em 1994 e 2002), do cantor britânico Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro começou a transmissão às 11h.

Para acompanhar Rússia e Arábia Saudita, clique no player abaixo ou siga a transmissão em tempo real.

Rádio

Tempo real:

A Rússia é a seleção de pior posição no ranking da Fifa entre as participantes da Copa do Mundo. No momento, os russos estão em 70º lugar. Treinada por Stanislav Cherchesov, ex-jogador da antiga União Soviética, a seleção russa participa pela 11ª vez de Copas do Mundo. O destaque do time é o goleiro e capitão da equipe Akinfeev.

Nas últimas participações em Copa do Mundo, a Rússia foi eliminada na primeira fase. O melhor resultado alcançado foi em 1966, na Inglaterra, quando ficou em 4º lugar ainda disputando como União Soviética. Para a Copa, a Rússia não precisou passar pelas eliminatórias porque é o país-sede.

No ranking da Fifa, a Arábia Saudita é a segunda pior seleção participante do Mundial. Os sauditas estão em 67º lugar. Em sua quinta Copa do Mundo, a seleção conta com o comando de Juan Antonio Pizzi (que é argentino naturalizado espanhol), contratado em novembro do ano passado. Dentro de campo, a principal arma é Mohammad Al-Sahlawi. O atacante foi o principal artilheiro das eliminatórias asiáticas para a Copa, com 16 gols.

A Arábia Saudita já participou de quatro copas e a melhor campanha foi em 1994 (nos Estados Unidos), quando ficou em 12º lugar. Para a Copa na Rússia, classificou-se como campeã do Grupo A nas Eliminatórias asiáticas, com 20 pontos ganhos (seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota).

A arbitragem da partida será sul-americana e ficará a cargo de Néstor Pitana (Argentina). É a segunda Copa do Mundo de Pitana como árbitro. Os auxiliares serão Pablo Bellati e Hernan Maidana, também da Argentina. O brasileiro Sandro Meira Ricci será o quarto árbitro. Novidade na Copa, a arbitragem de vídeo terá o comando de Massimiliano Irrati (Itália), Mauro Vigliano (Argentina), Carlos Astroza (Chile) e Daniele Orsato (Itália).

Esta é a primeira vez que Rússia e Arábia Saudita se encontram em Copas do Mundo. Até hoje, as equipes jogaram uma vez na história. Foi em um amistoso no ano de 1993. Na ocasião, a Arábia Saudita venceu por 4 a 2 em jogo realizado na cidade de Dammam (Arábia Saudita).

Fonte: Agência Brasil