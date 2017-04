Copa do Brasil: sorteio das oitavas será na quinta

A Diretoria de Competições da CBF vai realizar o sorteio das Oitavas de Final da Copa do Brasil 2017 na próxima quinta-feira (20). O evento terá início às 12h (Horário de Brasília) na sede da entidade e definirá os duelos da Quinta Fase, conforme prevê o artigo 9º do Regulamento Específico da Competição. Às 15h, os mandos de campo de cada confronto serão sorteados, respeitando o que estabelece o REC no seu artigo 14. Os sorteios serão transmitidos pela CBF-TV. Acompanhe por meio do site oficial da entidade.

Na Quinta Fase, além dos cinco classificados da fase anterior, participam os times que disputam a Libertadores 2017 (Chapecoense, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Atlético/MG, Atlético/PR) e os campeões da Série B (Atlético/GO), da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e da Copa Verde (Paysandu) de 2016.