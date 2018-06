Copa 2018: Liniker desiste de show por homofobia

Liniker por Leila Penteado

A cantora trans brasileira Liniker desistiu de se apresentar no dia 30 de junho, na Casa do Brasil, em Moscou.

De acordo com a assessoria de comunicação da artista e sua banda Os Caramelows, o motivo são os ataques a LGBTs no país da Copa.

O governo russo, desde 2013, considera crime manifestação de afeto entre pessoas do mesmo sexo em público e também veta qualquer manifestação de “apologia” aos gays.

Orgãos de defesa de direitos humanos têm denunciado esta “lei antigay”, que tem dado margem para prisões e espancamentos.

Com organização do Ministério da Cultura do Brasil, uma série de shows vem sendo realizado, com entrada grátis em um local capacidade para cerca de 1,5 mil pessoas, na antiga fábrica de cerveja SummerGarden, perto da praça Vermelha.

