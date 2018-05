Convidados vendem sacolas de brindes do casamento real no eBay por R$ 2 mil cada

(Foto: reprodução/ Mirror)

Leia maisBruna Marquezine e Neymar tiram selfies com fãs durante passeio …Todo mundo está apaixonado pelo casamento de Meghan Markle com o …

Alguns convidados do casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle, que aconteceu no sábado, 19, estão dando um jeitinho ganhar uma grana na internet. As sacolas de brindes que foram entregues aos presentes na cerimônia estão à venda no eBay por 411 libras esterlinas cada uma, cerca de R$ 2 mil na cotação desta segunda, 21.

Dentro da sacola de pano contém uma moeda de chocolate, uma garrafa de água mineral, um imã comemorativo e um tubo com bolo. Tudo personalizado com as iniciais de Harry e Meghan.

Confira abaixo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/mirror

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/ebay

Sacola de brindes do casamento real

Créditos: reprodução/mirror

Mais galerias

Memes: Dollynho atrás das grades

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Memes: Dollynho atrás das grades

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1280749’);

});

})(jQuery)





Fonte: Vírgula UOL