Conversamos com a criadora das marmitinhas doce, a sensação dessa Páscoa

Se você frequenta as páginas certas no Facebook você certamente já cruzou com as MARMITAS DOCES. Isso mesmo, esse prato feito da imagem do post com feijão, arroz, ovo e farofa é feito de doces!

A sensação dessa páscoa foi compartilhada milhares de vezes em páginas como O Brasil Que Deu Certo e alavancou as vendas de Tatiely Peterlini, de Guarapuava, no Paraná.

Formada em administração, Tatiely, de 34 anos, estava precisando de dinheiro para pagar livros didáticos e a formatura do filho. “Precisava encontrar algo barato para mim e para os clientes”, explicou. “Pesquisando, vi que marmitas em aniversários infantis são uma graça. Aí vi umas com brigadeiro e pensei se colocar bolo por baixo e colocar granulados com aspecto de arroz e feijão ficaria legal. E bombou”.

Os ingredientes? “Bolo fofinho com uma caldinha de fruta coberta com brigadeiro, granulados branco e preto para substituir o feijão e o arroz, farofa é paçoquinha e ovinho frito de chocolate. E amor e carinho, claro (risos)”.

Enquanto dá essa entrevista, Tatiely embala 100 ovinhos. “Está saindo muito para a páscoa. Estou atingindo meu objetivo”.

Atualmente Tatiely está vendendo apenas em grupos no Facebook e por meio de seu WhatsApp: 42 999072172.

Fonte: Vírgula UOL