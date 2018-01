Conversa fiada! Será?

Apesar de negar que tenha interesse de assumir uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), confirmou que existe um grupo de deputados estaduais que defendem seu nome para a próxima vaga. “É conversa fiada esse boato que vou para o TCE. Sou candidato a deputado estadual. Ainda sou jovem e tenho muito para contribuir no Parlamento. No entanto, reconheço que seu nome apontado por um grupo de deputados como opção para o TCE, já que o próximo conselheiro será indicado pela Assembleia Legislativa”, disse o tucano durante entrevista ao Program Opinião da TV Pantanal.