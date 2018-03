Conversa com Roseann Kennedy entrevista advogada-geral da União, Grace Mendonça

Nesta segunda-feira (5) no programa Conversa com Roseann Kennedy, da TV Brasil, a entrevistada da jornalista Roseann Kennedy é a advogada-geral da União, Grace Mendonça.



Grace Mendonça fala também da mediação da AGU no recente acordo coletivo firmado entre bancos e poupadoresWilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

A titular da Advocacia-Geral da União (AGU) fala do protagonismo da AGU no enfrentamento dos problemas do país, do papel feminino à frente do poder e do momento político vivido no Brasil.

Grace fala também da mediação da AGU no recente acordo coletivo firmado entre bancos e poupadores. O acordo trata das perdas salariais com os planos econômicos dos anos de 1980 e 1990.

Mineira de Januária, Grace Mendonça é a primeira mulher a comandar a AGU em 24 anos de existência do órgão.

Casada e mãe de três meninas, a advogada está na AGU desde 2001. Servidora de carreira, tem sob sua responsabilidade 12 mil advogados de todo o país que cuidam da defesa jurídica da União, atuando em 20 milhões de processo ao ano.

Ao lado da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal; Raquel Dodge, procuradora-geral da República; e da ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Grace Mendonça faz parte do seleto grupo de mulheres que hoje ocupa posições estratégicas no país.

O programa Conversa com Roseann Kennedy é apresentado pela TV Brasil no horário das 21h15.

Fonte: Agência Brasil