O deputado federal Xuxu Dal Molin (PSC) participou nesta terça-feira (19) da assinatura do convênio para investimentos em três aeroportos de Mato Grosso. As cidades de Tangará da Serra, Cáceres e Sinop serão beneficiadas com R$ 18 milhões para investimentos em obras de ampliação e melhorias na infraestrutura aeroportuária e também para a compra de equipamentos. O parlamentar informou que o Governo Federal garantiu que as obras vão começar no primeiro semestre de 2018. A melhoria nos três terminais vem ao encontro de outras iniciativas para solucionar os gargalos logísticos do Estado, como o pacote de concessões do Governo Federal, previsto para acontecer no segundo semestre do ano que vem, nos terminais de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças, além do Aeroporto Marechal Rondon. O valor total dos investimentos será de R$ 44 bilhões.