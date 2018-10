Convênio com o Detran permite que mais eleitores usem biometria no Rio

Mais de 12,4 milhões de eleitores do estado do Rio de Janeiro devem ir às urnas no dia de hoje (7). Desse total, 2.319.134 eleitores fizeram o cadastro biométrico no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Entretanto, mais de 4,6 milhões vão poder votar pela biometria, desde que apresentem como documento com fotografia a carteira nacional de habilitação. Um convênio com o Detran, que cedeu o banco de dados, vai permitir que mais eleitores depositem o voto na urna biométrica.

De acordo com a diretora geral do TRE, Adriana Brandão, o convênio para uso do banco de dados foi feito também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Ainda segundo ela, não ficou acertado se esses dados serão transferidos de forma definitiva para o TRE ou se os eleitores ainda terão de fazer o cadastro biométrico no tribunal.

Dos 92 municípios fluminenses, em apenas sete todos os eleitores digitam o voto em uma urna biométrica: Búzios, Niterói, Queimados, Rio das Ostras, São João da Barra, São Sebastião do Alto e Trajado de Morais.

Depois da capital, os maiores colégios eleitorais ficam em São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, respectivamente.

Plebiscito em Petrópolis

Além da votação para presidente da República, governador, senadores e deputados, os 243.659 eleitores de Petrópolis participam de um plebiscito para decidir sobre o uso de tração animal nos passeios turísticos pela cidade. A cidade na região serrana do Rio de Janeiro é famosa pelos passeios de charrete nos arredores do Palácio Imperial.

