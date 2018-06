‘Convenção das Bruxas’ vai ganhar remake produzido por Guillermo Del Toro

Convenção das Bruxas

Se você assistia Sessão da Tarde, provavelmente, já viu o clássico Convenção das Bruxas, longa de 1990, protagonizado por Anjelica Houston. Bem, a novidade é que o filme vai ganhar um remake, informou a Variety.

O responsável será Robert Zemeckis, de De Volta Para o Futuro e Forrest Gump, além da produção de Guillermo Del Toro e Alfonso Cuarón.

A nova versão deve ser mais fiel ao livro que deu origem à história, publicado em 1973 por Roald Dahl. No livro, o jovem Luke viaja com a avó para a Inglaterra e descobre que está rolando uma convenção de bruxas no hotel em que está hospedado.



Fonte: Vírgula UOL