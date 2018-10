Controlado motim no presídio Bangu 4

O motim no Presídio Lopes de Carvalho, conhecido como Bangu 4, no Complexo de Gericinó está controlado. Os três reféns que estavam com os rebelados foram liberados e não há feridos. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) dos 2.900 presos da unidade prisional, 70 estavam na área de seguro e 15 estavam amotinados. A revolta foi iniciada porque os presos daquelas celas não se sentem seguros e querem ser transferidos para outra unidade prisional.

A Seap informou que foi montado um gabinete de crise, com a participação da Secretaria de Administração Penitenciária, da Superintendência de Segurança, da Corregedoria, da Subsecretaria de Gestão Operacional, da Superintendência de Inteligência, além da coordenação de área e direção da unidade, que determinou as medidas para controlar a rebelião.

Segundo a secretaria, os detentos se amotinaram na área técnica do presídio, fora das galerias onde ficam as celas. A Polícia Militar foi destacada para fazer a segurança do entorno e o espaço aéreo nas proximidades do complexo prisional foi bloqueado, por medida de segurança, mas foi liberado após o término do motim.



Fonte: Agência Brasil