Contratos de TV por assinatura reduzem 5,71% em 12 meses

Os contratos de TV por assinatura apresentaram uma redução de 5,71% nos últimos 12 meses, informou hoje (26) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em março, foram registrados 17.851.565 contratos, 1.081.024 a menos em relação ao apurado no mesmo mês do ano passado.

Dentre os estados, as maiores reduções de contratos, em termos percentuais, foram no Amapá, com menos 12,89%; Pernambuco, 12,66%, e Sergipe com menos 11,69%.

Em termos quantitativos, as maiores quedas foram em São Paulo, com menos 485.499 contratos e Rio de Janeiro, com redução de 129.250 contratos. Piauí, com variação de 4,79 %; Maranhão, com 2,04% e Tocantins com 0,56% registraram aumentos no serviço.

Entre as empresas, a NET ocupa a primeira posição, com 50,27% de participação no mercado. A operadora tem 8.973.366 de clientes em todo o país. Em seguida, vem a Sky, com 5.298.485 clientes, o que equivale a 29,68% do mercado. A Telefônica tem 1.586.498 clientes e 8,89% de participação, enquanto a Oi vem logo atrás com 8,55% de participação e 1.526.399 clientes.

De acordo com a Anatel, nos últimos 12 meses somente duas empresas registraram crescimento, a Oi com mais 175.163 contratos, aumento de 12,96%, e a Algar, com um leve aumento de 362 contratos, crescimento de 0,37% na base de assinantes.

As demais empresas apresentaram queda, com destaque para NET, com a perda de 765.891 contratos, queda de 7,86%, e a Sky com redução de 289.986 contratos e perda de 5,19%.

