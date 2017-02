Contra-ataque

O vereador e líder da bancada do PSB na Câmara Municipal de Cuiabá, Gilberto Figueiredo utilizou da tribuna durante a primeira sessão da casa para rebater as críticas elencadas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), ao seu antecessor, Mauro Mendes (PSB). “Fico feliz que o senhor em um mês já identificou que o maior problema é gestão e o senhor compondo um staff competente e dedicado, com certeza terá solução para a maioria das nossas dificuldades”, ironizou. A turma do Mauro já está em campo para rebater as críticas do prefeito Emanuel Pinheiro e sua trupe.